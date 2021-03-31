В Украине «вспомнили» об обещанном еще год назад «экономическом паспорте» для маленьких украинцев. Механизм действия социальной программы обещают представить со дня на день. Однако эксперты настроены скептически. В нашей стране это заведомо провальная идея, утверждают они.

Деньги разделят поровну



«Фишечка» для своих

Риск в украинских реалиях



Украинцам пускают пыль в глаза

«Экономический паспорт» – документ, который позволит всем детям, рожденным в Украине, до момента наступления совершеннолетия получать средства от использования и добычи недр. Предполагается, что деньги будут накапливаться на персональном депозитном счете в банке, а по достижении 18 лет их можно потратить на получение высшего образования.В январе прошлого года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «Об экономическом паспорте украинца», который предусматривает выплату совершеннолетним их стартового капитала, накопленного от реализации полезных ископаемых страны. Деньги можно будет тратить на любые нужды ребенка. А ради таких целей, как образование, можно снять их досрочно. Как и в случаях, когда понадобятся средства на лечение ребенка, если у родителей не окажется для этого финансов, на жилье, если произошло стихийное бедствие.Документом предлагалось создать «Фонд будущего», который должен аккумулировать 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых в стране, равномерно распределять средства на этих счетах и выплачивать их после совершеннолетия. Ожидалось, что деньги смогут получать украинцы, рожденные после 1 января 2021 года и проживающие в Украине на протяжении 18 лет.Планировалось, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года, однако он еще даже не рассматривался. На днях глава государства «вспомнил» об обещанном в свой предвыборной программе стартовом капитале для маленьких украинцев, заверив, что в ближайшие дни предоставит механизм его реализации. Однако эксперты сомневаются в реалистичности этой идеи.По словам экспертов, идея не нова – подобная система действует, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый гражданин на совершеннолетие получает финансовую помощь от государства, сформированную за счет процентов от продажи нефти.— ОАЭ очень рационально и честно распределяет эти средства, при том что в каждом эмирате эмир самостоятельно распоряжается финансовым состоянием своей части конфедерации. В государственной политике четко заложено, что часть нефтеденег идет на развитие социального общества, — говорит экономический эксперт, исполнительный директор Объединения промышленников и предпринимателей Харьковской области Эдуард Набока. – Стать гражданином Объединенных Арабских Эмиратов очень сложно, но если уж ты гражданин этого государства, то такая экономическая подушка (хотя в каждом эмирате она разная) позволяет человеку по достижении совершеннолетия поступать в лучшие университеты мира. А при условии, что ты после учебы возвращаешься в страну реализовывать свои знания, тебе предоставляют жилье. При этом ты можешь взять накопленное деньгами и купить себе, например, квартиру или несколько этажей в отеле.В Эмиратах действительно действует развитая система социальных пособий и государственного обеспечения. Но распространяется она лишь на 15% граждан, утверждает экономический эксперт Александр Охрименко– В ОАЭ очень много мигрантов и мало «полноценных» граждан. Вот они эту «фишечку для своих» и сделали, – говорит он. – Действительно, в Эмиратах при рождении ребенка, который является гражданином ОАЭ, на него открывается счет, и туда идут накопления из денег, вырученных от продажи нефти. Все накопленное он получает, когда вступает в совершеннолетие. При этом действует масса ограничений. Ребенок обязательно должен родиться в мусульманской семье, то есть «правильной» семье. Если, не дай бог, кто-то из членов клана совершит преступление – даже не уголовное, а нанесет оскорбление, например, – денег ребенку не будет. То есть это, грубо говоря, такой поводок для преданности.По мнению Эдуарда Набоки, чтобы подобная поддержка молодежи заработала в нашей стране, нужно иметь, во-первых, очень приличный бюджет, а во-вторых, государственную программу, гарантирующую, что деньги будут израсходованы по назначению и достанутся каждому конкретному человеку.– Мне бы очень хотелось, чтобы такая программа была у нас реализована, чтобы дети не уезжали из Украины. Однако сейчас с учетом предполагаемого дефицита бюджета в 50 миллиардов гривен… За счет чего эти 50 миллиардов будут компенсированы? Понятно, что не за счет защищенных статей – зарплат, пенсий, социальной помощи. Их не выплатить не смогут. Остаются незащищенные платежи, в том числе и те, которые нужно сделать через 18 лет, – считает эксперт. — Поверьте, для нашего государства такие платежи не являются защищенными. Так что у меня нет оснований предполагать, что программа на самом деле будет работать. Хотя сама по себе идея мною приветствуется.«Экономический паспорт» в Украине не реален, потому что у нас нет тех природных ресурсов, которыми обладают Объединенные Арабские Эмираты, полагает Александр Охрименко.– ОАЭ – один из мировых лидеров по объемам добычи нефти. Украина – тоже среди главных минерально-сырьевых государств мира, но нефти и газа, которыми гордятся государства с «экономическим паспортом», не хватает. Основные запасы истощили еще при Союзе. У нас добывают песок, щебень, янтарь, никель, ископаемые, из которых производятся ферросплавы. Однако рентные платежи очень маленькие. Ежегодно поступления в бюджет от ренты сокращаются, так как добыча и газа, и угля в Украине падает. Не факт, что при таком варианте через десять лет найдутся средства для исполнения обязательств перед новорожденными, – разводит руками эксперт. – Даже если ввести дополнительные налоги ( а это автоматически поднимет цену на все что только можно), сумма, которая накопится на «экономическом паспорте», будет ничтожной, копеечной. В конечном итоге все закончится полным провалом. Это провальная идея, очередная пыль в глаза украинцам.