Месяц назад в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Пока она проходит под девизом: «Пойди туда – не знаю куда, уколи то – не знаю что». Индийский препарат CoviShield закончился и новой партии в ближайшее время не ожидается. Чем же будут прививать пожилых людей?

Воспользовавшись предложением МОЗ записаться на вакцинацию, наша читательница Ирина позвонила по телефону горячей линиии внесла в лист ожидания себя и своего 82-летнего отца. Через две недели около шести часов вечера раздался звонок из министерства.– Спросили, готов ли пан Иван вакцинироваться, и назвали несколько медучреждений в Харькове, где можно сделать прививку. Предложили несколько адресов – на Холодной горе, на Москалевке, на Московском проспекте и так далее. Я выбрала ближайшее – на проспекте Тракторостроителей, 142, 13-я детская поликлиника, – рассказывает Ирина. – Далее сообщили, что вакцинироваться можно 26 марта (то есть буквально через день после звонка) и 31 марта, но нужно позвонить в поликлинику и записаться.Ирина зашла на сайт медучреждения, нашла номер телефона регистратуры и в тот же вечер позвонила.– Там очень удивились и после некоторого замешательства спросили, знаю ли я, что это вообще-то детская поликлиника. Я ответила, что знаю, и меня саму, честно говоря, смутил тот факт, что стариков будут прививать в детской поликлинике. В регистратуре сообщили, что они не в курсе, и дали номер телефона прививочного кабинета, порекомендовав позвонить туда завтра, – продолжает читательница. – Я так и сделала. На этот раз на том конце провода не удивились, но сказали, что вакцинация пока не проводится, так как медики не прошли то ли аттестацию, то ли обучение.Следующий звонок был на горячую линию МОЗ.– Автоответчик сообщил, что мой звонок очень важен и порекомендовал нажать единичку – мне перезвонят. Звонка не последовало, – рассказывает Ирина.Тем временем она связалась посредством мессенджера со своим семейным врачом, описала ситуацию и сообщила, что отец готов вакцинироваться.– Терапевт ответила буквально в течение десяти минут. Заверила, что его внесли в список, – отмечает харьковчанка. – А вот звонка из МОЗ жду до сих пор (до 29 марта никто не позвонил. – Прим. ред).Харьковчанка Полина приняла решение вакцинировать свою 83-летнюю маму.– У нее больные ноги и она, по сути, никуда не ходит – разве что может спуститься вниз, чтобы посидеть у подъезда на скамейке. Особых контактов у нее нет, но я-то живу полноценной жизнь – хожу на работу, езжу в транспорте, посещаю магазины и прочее. И постоянно боюсь подхватить вирус – переживаю не столько за себя, сколько за маму. Ведь мы живем в одной квартире, – рассказывает женщина.Она тоже записала маму на вакцинацию через МОЗ. Кроме того, в свой лист ожидания пациентку внесла медсестра семейного врача, которая путем телефонного опроса составляла список людей старше 80 лет, которые не против вакцинироваться в ближайшее время.– Для медсестры я уточнила, что мама – маломобильная, до поликлиники на прививку не доберется, поэтому ждем прибытия на дом мобильной бригады. Через несколько дней она перезвонила и сообщила, что мобильные бригады формируют, так что ждите, мол, «гостей» со дня на день. Но когда точно, никто не знает, – говорит Полина. – Безусловно, я переживаю, как мама перенесет эту прививку – все-таки возраст, куча хронических болячек. Может, и не стоит ее делать. Спросила у медсестры, что она думает по этому поводу. А та отвечает: «Мы знаем не больше, чем вы из новостей. Стариков еще не прививали, и как они перенесуь прививку, понятия не имеем».А тут и из Минздрава позвонили – с перечнем адресов поликлиник, где можно привиться.– Я опять-таки рассказала, что нам нужна мобильная бригада. Тогда маму внесли в новый список – в очередь на мобильную бригаду, записали наш адрес. Когда приедет – ответа нет. Сказали: «Ждите», – вздыхает Полина.Тем временем в Харькове использовали всю партию индийской вакцины. По информации пресс-службы Харьковского горсовета, на старте вакцинации Харьков получил 6800 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield), рассчитанных на прививку 3400 человек. На прошлой неделе, 25 марта, вся вакцина была использована, в ближайшее время рассчитывают получить новую партию.Как сообщила волонтер Наталья Попова, вакцинацию от Covid-19 в регионе не прекратят. Дозы, предназначенные для второго укола, в соответствии с письмом МОЗ нужно использовать сейчас.– Причины две. Первая – срок годности индийской вакцины истекает в начале лета. Согласно рекомендациям ВОЗ о вводе второй дозы через три месяца после первой, уложиться в срок с этой партией не получится. И во-вторых, в МОЗ уверены в прибытии очередной партии, – объясняет волонтер.Между тем власти Индии решили расширить вакцинацию своего населения и приостановили поставки за границу вакцины AstraZeneca (CoviShield), произведенной Индийским институтом сыворотки крови (Serum Institute of India). А ведь именно на нее рассчитывала Украина. Чем будут колоть вторую дозу?По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, тем, кто получил первую прививку, второй раз будут вводить ту же AstraZeneca, но южнокорейского производства (компании SC Bioscience Korea).– Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации по Великобритании, Германии, Франции, рекомендовала МОЗ продлить введение второй дозы с четырех до 12 недель. Так что у нас есть в запасе три месяца, чтобы получить соответствующую партию вакцины, – говорит чиновник. – Но даже если за это время Индия не возобновит поставки, выход есть – в мае прибудет 1,7 миллиона доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca. Хотел бы подчеркнуть, что вакцину от AstraZeneca, независимо от того, на какой платформе она производится – на европейской площадке, в Индии или в Южной Корее, – можно использовать как для первой, так и для второй дозы.По его словам, вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы смогут получить в двадцатых числах мая.– МОЗ гарантирует, что вакцина для второй дозы для всех, кто уже получил первую, будет в достаточном количестве, – уверяет Виктор Ляшко.При этом он отметил, что вакцины разных типов – на платформе мРНК (как Pfizer), векторные (как AstraZeneca) или инактивированные вирусные (как Sinovac) – не являются взаимозаменяемыми, а значит их невозможно сочетать для первой и второй доз.Между тем 25 марта в Украину доставили первые 215 тысяч доз (из общего контракта на 1,9 млн доз) вaкцины от коронaвируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. По словам Виктора Ляшко, в первую очередь этой вакциной будут прививать пожилых людей и тех, кто за ними присматривает или живет с ними. Как только препaрaт пройдет контроль, его передадут мобильным бригадам.CoronaVac вкалывают внутримышечно. Вaкцинa вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень выработанных к ней aнтител знaчительно ниже, чем у людей, переболевших Covid-19. Это характерно для всех инaктивированных вакцин.По словам министрa охраны здоровья Мaксимa Степaновa, эффективность вaкцины превышает 70%. Однако по данным брaзильського Института Бутaнтaн (Instituto Butantan), общая эффективность CoronaVac составляет только 50,38%. В украинской компании «Лекхим» зaявили, что испытания в Турции продемонстрировали знaчительно более высокий показатель – 83,5%. Кроме того, вaкцинa предупреждает тяжелые формы течения болезни и госпитaлизaцию в 100% случаев.Три фaзы клинических исследований CoronaVac прошли в Индонезии (эффективность 97%) и Турции (эффективность 83,5%). Зaвершается третья фaзa клинических исследований в Брaзилии. Среди стран, которые заключили контракт с Sinovac Biotech нa постaвку вaкцины, – Индонезия, Брaзилия, Боливия, Чили, Гонконг, Филиппины, Сингaпур, Тaилaнд, Турция.