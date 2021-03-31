Здоровье и молодость нашей кожи зависят, в том числе, и от рациона. Вот 7 мощных продуктов питания, которые задерживают появление морщин.

Удивительный источник витаминаС, являющегося мощным антиоксидантом. С возрастом мы вырабатываем меньше коллагена, поддерживающего кожу, и именно поэтому нам нужен витамин С для стимуляции выработки этого белка. А одним из лучших его поставщиков является брокколи.. В орехах различное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Миндаль богат витамином Е - ещё одним антиоксидантом, который является частью естественной системы защиты кожи. Этот орех можно есть сырым или жарить и добавлять в йогурт или овсяную кашу.Сладкий картофель богат бета-каротином. Это каротиноид, эффективный против морщин. Бета-каротин повышает естественную защиту кожи от солнца и защищает её от повреждений. Употребление сладкого картофеля обеспечивает сияние кожи.В помидорах содержится ликопин - ключевой каротиноид, обеспечивающий защиту от солнечных лучей. Им нельзя заменить солнцезащитный крем, но томатный соус обеспечивает дополнительную защиту от рака кожи.Богат белками - питательными веществами, которые необходимы для выработки коллагена. Кроме того, здоровый микробиом кишечника, содержащий триллионы хороших бактерий, помогает управлять воспалительной реакцией организма.Жирная рыба содержит незаменимые кислоты Омега-3. Они уменьшают уровень воспалений и улучшают внешний вид.Содержит флавоноиды какао - полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами. Они питают кожу и защищают её от повреждений, пишет samanthacassetty.com.