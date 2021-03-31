Горький красный перец многим представляется чуть ли не исчадием ада. Тем более что его часто изображают на картинках рядом с чертями и сковородками, а на «этом свете» постоянно обвиняют в том, что он вызывает гастриты и язвы.

Однако этот маленький жгучий «чертенок» не способен спровоцировать желудочные болезни. Максимум, что он может сделать, – заставить плакать при неосторожном обращении и контакте с глазами. А вот на положительной чаше весов у него находятся сорок витаминов, двадцать минералов и столько же ферментов.Ярко-красный плод, вопреки плохой репутации, активизирует пищеварение, но подавляет излишний аппетит и немного слабит, что делает его полезным при похудении.Кроме того, небольшой стручок может нормализовать давление и улучшить работу сердца, поскольку благодаря своей остроте способен расширять сосуды. Кстати, эта же черта «характера» делает его прекрасным афродизиаком. А содержащиеся в его мякоти антиоксиданты замедляют старение организма.Не менее полезен горький перец и при инфекционных заболеваниях. Около 80% бактерий не выносят встречи с этим «героем ужастиков» и погибают в страшных муках. Статистика также свидетельствует о том, что люди, которые не гнушаются этим овощем и употребляют его более или менее постоянно, на 90% реже имеют проблемы, связанные с онкологией.Но даже если включать острый ингредиент в свой рацион от случая к случаю, можно заметить, что он бодрит организм, повышает иммунитет и работоспособность. И в конце концов – красный горький перец улучшает вкус многих блюд.