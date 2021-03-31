Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Лицей в Мерефе, где повесился учитель физкультуры. Сегодня его похоронят.Напомним, ЧП произошло на территории Медицинского лицея в Мерефе вчера, 30 марта. Тело учителя на дереве во дворе учебного учреждения обнаружили работники лицея. Они позвонили в полицию.Учителю было 44 года. Что стало мотивом такого поступка, пока неизвестно.Правоохранители сейчас проводят расследование. Известно, что у мужчины остались жена и 17-летний сын, а на работе у педагога была хорошая репутация, он был веселым, отзывчивым и спокойным», сказано в комментарии к выложенному видео.