На Харьковщине сложилась критическая ситуация в связи с коронавирусом. Неадекватные действия областной власти только усугубляют ситуацию. Жизнь людей, которых мы теряем, – на совести областного руководства. Такую точку зрения озвучила в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» общественный активист, волонтер Светлана Резван.

Этому человеку не место в области

Перспективы нового онкоцентра размыты

Почему онкологические проблемы неинтересны депутатам?

Жизнь людей – на совести областного руководства

Ни для врачей, ни для бизнеса

– Хоть и сомневаюсь, что петиция наберет достаточно голосов, но я ее поддерживаю. Это проявление моего протеста против того, что сейчас происходит в области. За четыре месяца, в течение которых Айна Тимчук возглавляет наш регион, происходят ну очень странные вещи. Последней точкой стала ситуация с зарплатами актеров, когда мне захотелось громко сказать: «Этому человеку не место в области».– Харьковщина – достаточно сильная область, которая привыкла к тому, что всегда существовала коммуникация с главой региона. Общественная деятельность и взаимодействие с властью развивались очень активно, когда председателем ХОГА была Юлия Светличная. С Алексеем Кучером была достаточно сложная ситуация, сложный диалог, но когда началась пандемия Covid-19, мы все же смогли создать волонтерский штаб по противодействию распространению коронавируса. А вот с момента назначения Айны Тимчук не происходит вообще никакой коммуникации.– Ну конечно. Год мы работали без общественного совета. Он очень тяжело формировался и вот наконец появился. До сих пор не работает координационный совет по патриотическому воспитанию. Почти год нет председателя, нет заместителя, не проходят заседания. Было две попытки назначить заседание, но нам снова отказали, все перенесли – в результате ничего не происходит. Работа должна вестись согласно имплементации государственной политики, но почти год в области ничего не происходит.– У нас приграничная область, очень сложная ситуация, которая по сути не изменилась в 2014 года. Граница со страной-агрессором близко, в области происходят довольно сложные процессы. Патриотическая работа просто необходима. И она ведется по всей стране, кроме Харькова.– Нет, конечно. Очень странные кадровые назначения во всех сферах. Возвращают людей, которые были уволены с должностей в ХОГА в связи с уголовными производствами, с коррупцией.И в сфере молодежной политики происходят непонятные вещи. В молодежном центре нет руководителя, который выиграл бы конкурс или был назначен. У нас везде и.о. У СМИ сегодня очень много вопросов к главе Управления молодежи и спорта. Он не идет на контакт, и общественность так и получила ответы на свои вопросы.То же можно сказать и о сфере ЖКХ, и о строительстве дорог. Вопиющая ситуация сегодня сложилась со строительством областного онкоцентра. Это большой проект, начатый Юлией Светличной, и с ним сейчас происходит что-о невообразимое. В связи с этим, я считаю, Айна Леонидовна не может больше руководить областью.– Непонятно, что будет дальше.Небольшой экскурс в историю. Был очень громкий процесс по смене руководителя онкоцентра. Раньше слово «Померки» в нашем регионе вызывало самые плохие ассоциации. Но было уволено коррумпированное руководство. Из областного онкоцентра ушли почти все врачи, которые там работали и создавали такую вот негативную репутацию. Появилась команда Дениса Скорого – уникальный коллектив врачей, которых он собирал по всей Украине. То есть создавалась команда, которая может работать по современным методикам, по западным протоколам, создавалась репутация. И сегодня мы имеем выросшую в восемь раз материальную базу онкоцентра. Появилось оборудование, которое дает возможность делать операции, никогда прежде там не проводившиеся.– Да, это был длительный процесс, который начала Юлия Светличная в коммуникации с Денисом Скорым, прислушиваясь к проблемам, которые он озвучивал. Это действительно был неимоверный прорыв не только для Харьковской области, но и в целом для государства. Онкологические заболевания – проблема во всем мире. Это беда, с которой сталкивается каждая десятая семья.В результате было принято решение строить новый онкоцентр – не только ради новых операционных, мест для пациентов, а для того, чтобы создать целый современный комплекс.Никогда не думала, что придется испытать все на себе. Год назад получила онкодиагноз, прошла весь путь, который проходит любой пациент с подобным заболеванием, и сейчас как никто понимаю необходимость реализации этого проекта.– Нет ни поддержки депутатского корпуса, ни понимания, что об этом думает руководитель области. Есть ли у Айны Тимчук собственное мнение по этому вопросу? Она его не высказывала.Сначала была странная история, когда онкоцентр не попал в президентский перечень «Большой стройки». Глава государства узнал об этом случайно, когда журналисты задали вопрос во время его визита в Харьковскую область: «Почему у нас заморожено строительство онкоцентра!». Он удивился, что такой проект существует. А затем стало происходить нечто непонятное с выделением средств, с проектированием.Хотя первоочередной была как раз линия диагностики, потому что на Харьковщине нет условий для современной диагностики, и люди тратят время и деньги, чтобы диагностироваться в Киеве. А это первый, самый важный шаг перед началом лечения. Нет диагностики, нет условий для лечения пациентов, которым это необходимо.Даже после того как человек заканчивает лечение, за ним еще на протяжении как минимум пяти лет продолжается наблюдение, чтобы не было рецидивов.– У каждого онкодиагноза свои последствия. Они долговременные и проявляются не сразу – через несколько месяцев, полгода, год. И человек должен получать комплексную услугу в онкоцентре, а не в больнице по месту жительства или в другой клинике. Именно врачи-онкологи понимают, что и почему происходит с пациентом, и могут ему помочь.– Тут есть два аспекта, но Денису Скорому не дали возможности изложить их в ходе выступления в сессионном зале. Когда он привел статистику, чтобы показать, насколько это важно, начались окрики.Онкологические заболевания сегодня лечатся. Лечатся современными методами. И на ранних стадиях во многих случаях можно добиться полного преодоления диагноза. Но у нас нет ни программы, ни культуры ранней диагностики. Об этом нужно говорить как на государственном уровне, так и на уровне области. Семейные врачи в амбулаториях, понятное дело, не имеют возможности провести современную диагностику. В результате пациенты обращаются в областной онкоцентр, когда борьба с болезнью уже становится очень сложной, дорогостоящей, а результат непрогнозируемым. Именно поэтому так важна областная программа поддержки ранней диагностики.Депутаты говорят, что она, мол, заложена в областной программе «Здоровье Слобожанщины». Но я задавала им вопрос: понимают ли они, о каком онкоскрининге идет речь, каков алгоритм работы этой программы? В документе действительно есть строчка: «Ранний онкоскрининг, диагностика». Ответственность возложена на областной онкоцентр. А проводиться она должна за средства из бюджетов местных органов власти – то есть бюджетов разных уровней. Как может работать такой алгоритм, мне не совсем понятно. Получается, Департамент охраны здоровья ХОГА внес данный пункт в программу, заведомо понимая, что он работать не будет.– Думаю, что здесь имеет место как непрофессионализм, так и равнодушное отношение к людям. Эта проблема депутатам неинтересна. Не знаю, на что они надеются. На большие деньги, которые они имеют? На связи? На лечение за границей? Непонятно.– Вот это «и.о.» как раз и избавляет человека от ответственности – никто ни за что не отвечает. Процесс не организован. До сих пор нет нормального алгоритма работы семейных врачей с ковидными пациентами. Нет понимания, как пациент должен попадать от семейного врача в стационар. Люди сидят в очередях в поликлиниках. Непонятна ситуация с тестами. Не хватает кислорода. Если бы не волонтеры...– Три областных медцентра уже переполнены больными из Харькова. Там не хватает персонала, опять-таки койко-мест и кислорода. Область на грани катастрофы. Кто будет за это отвечать?Я считаю, что ситуация подобна военной, и руководство не справилось. Жизнь людей, которых мы теряем, – на совести областного руководства.– Мы не видим никакого движения, никаких переговоров с Киевом относительно назначения руководителя департамента. Да, кандидатура всегда согласовывается с Киевом, но ведь и предложений нет.Если считается, что прежний губернатор, Алексей Кучер, не справился со своими обязанностями и поэтому лишился должности – в основном из-за ситуации в медицине, – то где хоть какие-то шаги нового губернатора? Становится только хуже, потому что ничего не делается. Вообще ничего.– Это группа риска. Covid-19 для онкобольного – это почти стопроцентная потеря жизни. К сожалению... И опять-таки, ничего не делается для того, чтобы помочь пациентам.Во-первых, инфекция в онкоцентре – это потеря пациентов. Во-вторых, люди не могут туда попасть из-за локдаунов, из-за отложенных операций. А фактор времени в онкологии имеет первоочередное значение.– Снова на волонтеров. Если говорить об онкологии, то врачи в онкоцентре пытаются сделать все и даже больше. Они проводят в больнице 24 часа семь дней в неделю, не могут уехать домой, потому что люди нуждаются в помощи. Я вижу эту работу – ночью врач встречает пациента, которого привезла скорая, а в восемь утра он уже ходит по палатам, работает с людьми. Медики измучены, но работают. И не получают никакой помощи. Не знаю, как сейчас, но первые средства защиты для врачей онкоцентра были исключительно волонтерские.– К сожалению, многие медики ведут себя как типичные представители бюджетной сферы – боятся вслух говорить о своих проблемах. Но волонтерам поступает довольно четкая информация, что выплат в полном объеме нет. Жалуются, что руководители некоторых медицинских учреждений, от которых зависит начисление ковидных выплат за лечение людей, делают все, чтобы их избежать. То же самое происходит и в случае, если врач заболел Covid-19 – ему не доплачивают эти деньги. Из-за такого неадекватного отношения мы теряем врачей. Хотя я считаю, что им сейчас нужно помогать на том же уровне, что и военным на фронте. Первый удар пандемии получают именно медики, под угрозой – их семьи.Областная власть сейчас не делает ничего – ни для врачей, ни для людей, ни для бизнеса. Если все эти люди при власти останутся на своих местах, будет только хуже.