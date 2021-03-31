Кабинет министров внес ряд изменений в Правила парковки транспортных средств, в частности, запретил оборудовать парковочные места на тротуарах.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает пресс-служба Минрегиона.- Принятие постановления введет в Украине современные и комфортные условия парковки транспортных средств. Это, в свою очередь, сбалансирует интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечит развитие системы парковки в Украине на европейском уровне, - подчеркнул Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий.Проект нормативно-правового акта, в частности, предусматривает:• предоставить полномочия инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского советов)• ввести ответственность относительно доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей;• усовершенствовать способы оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания)• ввести запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.