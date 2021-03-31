Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Довольно гармоничные отношения могут в ближайшее время перейти в неустойчивое состояние. Не переборщите, стараясь утихомирить страсти, ситуация чревата переходом в затяжной конфликт.Ваша способность видеть и чувствовать усилится под влиянием Луны. Возможно, стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А люди этого не любят.Знание сейчас стоит рассматривать как средство, а не как цель. Вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.Можете с полным правом требовать желаемого – есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.Будьте готовы провести время в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые – важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь.Может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите непозволительно много энергии впустую. Надо бы сбавить темп. Кому-то из друзей, возможно, потребуется помощь.Позаботьтесь о своей внешности, а заодно и о здоровье. И отдохнете, и удовольствие получите. Завтра желание получить что-то, не прилагая к этому усилий, может быть удовлетворено, но лишит некоторых возможностей.Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.Постарайтесь сохранять спокойствие, оно вам еще понадобится. Если что-то кому-то пообещали, обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Будьте уверены – воздастся сторицей.Существует опасность быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза, бог даст – пронесет.Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сейчас в этом нет ни малейшей необходимости, так что слезайте. Эти дни вообще обещают быть мирными и на события небогатыми.