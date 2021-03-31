В Харькове умер двухмесячный ребенок, которого привезли из Бахмута Донецкой области. У малыша диагностировали коронавирус.

Это вторая детская смерть от СОVID-19, сообщается со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

"Ребенок двух месяцев из города Бахмут Донецкой области имел сопутствующую патологию – врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении", - сообщили в ведомстве.

Первая жертва коронавируса – 11-летний мальчик из Нововодолажского района. Ребенок находился в реанимации две недели. Он был поражен герпесвирусом.

Всего в марте в регионе заразились коронавирусом 1 334 ребенка. Среди заболевших – трое новорожденных, у которых были инфицированы матери.

Накануне мы писали, что в Харькове скончалась восьмимесячная девочка. Она умерла через сутки после госпитализации. У ребенка были врожденные пороки. Был ли у младенца коронавирус, выясняется.

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