В Харькове умер двухмесячный ребенок, которого привезли из Бахмута Донецкой области. У малыша диагностировали коронавирус.

Это вторая детская смерть от СОVID-19, сообщается со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр."Ребенок двух месяцев из города Бахмут Донецкой области имел сопутствующую патологию – врожденные пороки сердца, находился в нашей области на стационарном лечении", - сообщили в ведомстве.Первая жертва коронавируса – 11-летний мальчик из Нововодолажского района. Ребенок находился в реанимации две недели. Он был поражен герпесвирусом.Всего в марте в регионе заразились коронавирусом 1 334 ребенка. Среди заболевших – трое новорожденных, у которых были инфицированы матери.Накануне мы писали, что в Харькове скончалась восьмимесячная девочка. Она умерла через сутки после госпитализации. У ребенка были врожденные пороки. Был ли у младенца коронавирус, выясняется.