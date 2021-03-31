Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Стань донором! 7 апреля по поддержке Харьковского областного центра крови @khocsk и общественного активиста @ruslangviliya в Клубе фитнеса и бокса «RDXGYM WHITE» (ул. Академика Барабашова 36В) будет установлена станция по сбору донорской крови. Акция приурочена ко Всемирному Дню Здоровья.
Все желающие могут присоединиться и поддержать инициативу! ⠀
Каждый донор получит возможность: ⠀
• Определить группу крови и резус фактора;
• Пройти обследование у терапевта;
• Сдать клинический анализ крови
• Исследовать кровь на маркеры вирусного гепатита В и С, ВИЧ сифилиса;
• БЕСПЛАТНО тестировать кровь на антитела COVID -19. ⠀
Время проведения акции с 9:00 до 13:00.
Обязательная запись по телефону: (095) 785 69 85, Татьяна.
Как подготовиться к сдаче крови можно ознакомиться на сайте Харьковского областного центра службы крови: https://bloodservice.org.ua», сказано в сообщении канала.