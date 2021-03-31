Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Стань донором! 7 апреля по поддержке Харьковского областного центра крови @khocsk и общественного активиста @ruslangviliya в Клубе фитнеса  и бокса «RDXGYM WHITE» (ул. Академика Барабашова 36В) будет установлена  станция по сбору донорской крови. Акция приурочена ко Всемирному Дню Здоровья.

Все желающие могут присоединиться и поддержать инициативу! ⠀

Каждый донор получит возможность: ⠀
 
•    Определить группу крови и резус фактора;
•    Пройти обследование у терапевта;
•    Сдать клинический анализ крови
•    Исследовать кровь на маркеры вирусного гепатита В и С, ВИЧ сифилиса;
•    БЕСПЛАТНО тестировать кровь на антитела COVID -19. ⠀

Время проведения акции с 9:00 до 13:00.

Обязательная запись по телефону: (095) 785 69 85, Татьяна.

Как подготовиться к сдаче крови можно ознакомиться на сайте Харьковского областного центра службы крови: https://bloodservice.org.ua», сказано в сообщении канала.

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