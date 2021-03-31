Во вторник, 30 марта, водоем-охладитель Змиевской ТЭС в Чугуевском районе Харьковской области пополнили рыбой.
Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
В водоем выпустили 200 000 экземпляров (20 тонн) толстолобика, карпа и белого амура.
Зарыбление проводило ООО "Санпоинт Украины" под контролем инспекторов и ихтиологов.
В водоем выпустили 200 000 экземпляров (20 тонн) толстолобика, карпа и белого амура.
Зарыбление проводило ООО "Санпоинт Украины" под контролем инспекторов и ихтиологов.