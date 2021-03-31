По информации спасателей, 30 марта пожарные 19 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12 га.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.



Пожары произошли в Богодуховском, Валковском, Великобурлукском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Кегичевском, Краснокутском, Чугуевском, Харьковском районах области и Слободском и Холодногорском районах Харькова.



Спасатели предупреждают: не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание — потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко — просто вылить ведро воды или забрасывать землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками.