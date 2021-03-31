В совершении ДТП, в ноябре 2020 на проспекте Науки в результате которого один человек погиб, подозреваются двое водителей.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.



"В ходе досудебного расследования установлено, что 7 ноября 2020 на перекрестке ул. Науки и ул. Космической произошло ДТП. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», превышая скорость, ехал по левой полосе, которая не предназначена для движения прямо. В попутном ему направлении двигался водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», который начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра. Вследствие пересечения траектории движения двух автомобилей водитель «Фольксвагена Пассат» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на островок безопасности, где в это время находились четыре пешехода",- сообщили в прокуратуре.



На островке безопасности Passat сбил четырех пешеходов. Серьезные травмы получили два человека - 10-летний мальчик и 60-летняя женщина, которая 20 февраля скончалась в больнице.



По ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) водителям двух авто грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.



