Карантинные ограничения в Киеве станут еще более жесткими со следующей недели. С 5 апреля в столице в метро и в общественном транспорте будут ездить только по спецпропускам.

Как пишет РБК-Украина на фоне стремительного роста заболеваемости и смертей от коронавируса мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о введении новых ограничений с понедельника, 5 апреля.



Городской голова объявил о необходимости более строгих запретов, поскольку эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на уже действующие карантинные меры.



По словам Кличко, тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет, а наблюдается тенденция к коллапсу медицины.



Он также сообщил, что перечень всех запретов детализируют в отдельном документе. Ограничения будут действовать с понедельника как минимум до 16 апреля.



Пассажиров будут перевозить по специальным пропускам. Их будут выдавать исключительно работникам предприятий критической инфраструктуры.