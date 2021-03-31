Глава ХОГА подала декларацию за 2020 год.

В документе Тимчук указала, что в ее пользовании находится квартира в Днепре, площадью 70,6 кв.м. и автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D 2016 выпуска, которые оформлены на ее старшую дочь Любовь Гордиенко.Также в собственности чиновницы люксовые часы Ulysse Nardin Dual Time Lady и Chopard.В прошлом году Тимчук заработала 442,9 тыс. грн в Днепропетровской ОГА и 73,2 тыс. грн. - в Харьковской. Кроме того, получили 303 грн. в виде подарка.Из сбережений у главы ХОГА 70 тыс. долларов, 650 тыс. грн наличными и 6,2 тыс. грн., которые она хранит в банке.