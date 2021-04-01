В Харькове, 1 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Пушкинская, 11/13 (спаренный стояк), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, спаренный стояк), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 01.04.21 г.



А также:



Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №1) до 20:00 02.04.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №1) до 18:00 01.04.21 г.; ул. Академика Богомольца, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 01.04.21 г.



Основянский район:

ул. Руставели, 4/20 (стояк) до 20:00 01.04.21 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 01.04.21 г.

