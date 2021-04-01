Волонтеры разыскивают 83-летнего жителя Изюма Ивана Удовиченко.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", мужчина 30 марта ушел из дома на почту, но домой так и не вернулся.



Предположительно мужчина мог заблудиться в лесу.



Мужчина был одет в серо-белую рубашку, серые спортивные штаны, черную куртку и шапку-ушанку, обут в зимние ботинки черного цвета. При себе у него был паспорт и мобильный телефон.



Иван Удовиченко страдает проблемами с памятью.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Удовиченко, просят сообщить по телефону 102.