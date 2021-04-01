События На Салтовке появилась необычная инсталляция Вечерний Харьков 10:18 931 По словам очевидцев, на ул. Амосова украсили машину. Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале. Читайте также Харьковские медики обновили статистику по заболевшим COVID-19 Под Харьковом бесследно пропала молодая пара (фото) Рада назначила выборы харьковского городского головы БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские медики обновили статистику по заболевшим COVID-19 События 15:26 Лента новостей Ученые предупредили о магнитных бурях в апреле 15:44 Харьковские медики обновили статистику по заболевшим COVID-19 15:26 Под Харьковом бесследно пропала молодая пара (фото) 15:04 Как не стать жертвой аферистов при трудоустройстве 14:46 Рада назначила выборы харьковского городского головы 14:24 Коксохим продолжает отравлять воздух в Харькове (видео) 14:06 Сколько дней будут отдыхать украинцы в мае 13:44