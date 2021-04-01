Тело женщины обнаружили во время тушения пожара сухой травы на поле возле села Павловка Богодуховского района.

Об этом сообщили спасатели.



Информация о пожаре в поле на номер 101 поступила 31 марта в 14:26.



Когда спасатели прибыли на место, на открытой территории горела сухая трава площадью 1 га.



На месте пожара спасатели нашли тело женщины. Погибшей было 37 лет.



В 15:10 пожар был локализован, а в 16:14 – полностью ликвидирован.



По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня.