Тело женщины обнаружили во время тушения пожара сухой травы на поле возле села Павловка Богодуховского района.
Об этом сообщили спасатели.
Информация о пожаре в поле на номер 101 поступила 31 марта в 14:26.
Когда спасатели прибыли на место, на открытой территории горела сухая трава площадью 1 га.
На месте пожара спасатели нашли тело женщины. Погибшей было 37 лет.
В 15:10 пожар был локализован, а в 16:14 – полностью ликвидирован.
По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня.
Информация о пожаре в поле на номер 101 поступила 31 марта в 14:26.
Когда спасатели прибыли на место, на открытой территории горела сухая трава площадью 1 га.
На месте пожара спасатели нашли тело женщины. Погибшей было 37 лет.
В 15:10 пожар был локализован, а в 16:14 – полностью ликвидирован.
По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня.