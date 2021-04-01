По состоянию на 31 марта больных коронавирусом, в том числе из Харькова еще принимает Волчанская центральная районная больница.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заместителя директора медучреждения Оксану Пономареву.



Так, утром 31 марта в Волчанской ЦРБ были заполнены 46 коек из 100. Для лечения больных коронавирусом во временном инфекционном отделении выделено 58 коек.



в Валковский центральной районной больнице, рассчитанной на 90 мест, находилось 122 больных. Об этом сообщили в Валковском городском совете.



На сто процентов заполнены койко-места в больнице Лозовой. Из 175 койкомест 52 заняты пациентами с пневмонией, 123 - больными с подтвержденным анализом на коронавирус, сообщили в городском совете Лозовой.

