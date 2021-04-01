В Валковском районе Харьковской области спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Об этом сообщили спасатели.



Вызов о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов в селе Пески Валковского района области поступил в среду, 31 марта, в 21:10.



На открытой территории горел бытовой мусор на площади около 300 кв. м. Спасатели привлекли к тушению пожара пять единиц коммунальной техники.



Локализовали огонь в 22:00. До 3:47 продолжалась ликвидация отдельных очагов горения в больших слоях отходов.



Причина пожара устанавливается.