Украина получила подтверждение о поставке дополнительных 1 млн доз вакцины от Pfizer BioNTech. Вакцину привезут в рамках программы COVAX.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske, пишет РБК-Украина.



Ляшко анонсировал, что в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины Pfizer.



"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - сказал главный санитарный врач.