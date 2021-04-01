Харьковчане просят обновить старинные здания города, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Харьков один из немногих городов, которые могут похвастаться старинными домами, и это очень круто. Во-первых, это история, во-вторых, красота архитектуры, также это привлекает туристов. Предлагаю обновить старинные здания, которые имеют плохой вид и уже устали. Пока нам есть что спасать, надо действовать сейчас", - отмечается в петиции.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.