В Украине в четверг, 1 апреля, стартует весенний призыв на срочную военную службу 2021 года, который продлится до конца июня.

Об этом говорится в указе Президента Украины №71/2021.Всего на службу в течение апреля-июня планируют призвать 14 246 человек.По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в период с апреля по июнь этого года будет призвано:• в Вооруженные Силы Украины - 6 500 человек,• в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек,• в Национальную гвардию - 4 646 человек,• в Государственную пограничную службу - 2 500 человек.Показатели нынешнего призыва в ВСУ уменьшены по сравнению с прошлым годом в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту.