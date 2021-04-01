Двое маленьких пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, а двое - на увлажненном кислороде.

В инфекционной больнице Харькова с диагнозом коронавирус находится 70 детей. Четверо из них "очень тяжелые", говорится в сюжете ТСН.Медики отметили, что сейчас у детей чаще фиксируется COVID-19. И маленькие пациенты переносят болезнь тяжелее."На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находится четверо детей. Двое - на искусственной вентиляции легких, двое - на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", - рассказал директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.Напомним, что в больнице Харькова за неделю от осложнений коронавируса умерли двое детей. Сначала скончался 11-летний мальчик с COVID-19, у которого также была диагностирована тяжелая форма герпесвирусной инфекции. За жизнь ребенка медики боролись две недели. После умер двухмесячный ребенок, которого привезли из Бахмута Донецкой области. Младенец имел сопутствующую патологию – врожденные пороки сердца.