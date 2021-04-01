Харьковский школьник Святослав Базакуца победил на чемпионате Украины по шахматам, который прошел в Херсоне.

Соревнования проходили среди юношей и девушек до 14 лет. Золотую и серебряную медаль турнира завоевал Святослав Базакуца.Харьковчанин стал лучшим в классической игре, во время которой набрал 7.5 очков в девяти турах. Столько же было у его соперника из Киева Ивана Сидлецкого, но Святослав Базакуца превзошел его по дополнительным показателям. Бронзовым призером стал Константин Кучер из Волыни.С таким же результатом харьковский школьник стал серебряным призером в рапиде. Чемпион Вадим Петровский из Закарпатской области обыграл его только на один балл.В блице харьковчанин остановился в шаге от бронзовой медали - набрал с Константином Кучером по 7 очков, но уступил сопернику по дополнительным показателям.