Май является самым любимым для многих месяцем в году. Вокруг все расцветает, на улице уже очень тепло, но еще не так жарко как летом.

Кроме того, этот месяц традиционно богат праздничными датами, благодаря которым украинцы получат дополнительные дни для отдыха. В 2021 времени для отдыха будет предостаточно. Целых 13 дней из 31 в мае будут выходными. Об этом сообщается со ссылкой на Информатор.Так, 1 мая отмечается День труда. Согласно решению Кабинета министров Украины, этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Поэтому 3 мая – выходной.В 2021 году Пасха выпадает на первое воскресенье мая — 2-е число. Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным.Светлое Христово Воскресение отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в этом году дополнительным выходным будет еще и 4 мая.Поэтому май начнется с длительного уикэнда — с 1 по 4 мая включительно.В следующие выходные — в воскресенье, 9 мая, в Украине будем отмечать День Победы. Поскольку праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим.Соответственно, 10 мая украинцы также будут отдыхать. Благодаря этой праздничной дате украинцы получат три дня подряд выходных – с 8 по 10 мая.Всего в заключительный месяц весны 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.