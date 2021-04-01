Май является самым любимым для многих месяцем в году. Вокруг все расцветает, на улице уже очень тепло, но еще не так жарко как летом.Кроме того, этот месяц традиционно богат праздничными датами, благодаря которым украинцы получат дополнительные дни для отдыха. В 2021 времени для отдыха будет предостаточно. Целых 13 дней из 31 в мае будут выходными. Об этом сообщается со ссылкой на Информатор.
Так, 1 мая отмечается День труда. Согласно решению Кабинета министров Украины, этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Поэтому 3 мая – выходной.
В 2021 году Пасха выпадает на первое воскресенье мая — 2-е число. Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным.
Светлое Христово Воскресение отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в этом году дополнительным выходным будет еще и 4 мая.
Поэтому май начнется с длительного уикэнда — с 1 по 4 мая включительно.
В следующие выходные — в воскресенье, 9 мая, в Украине будем отмечать День Победы. Поскольку праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим.
Соответственно, 10 мая украинцы также будут отдыхать. Благодаря этой праздничной дате украинцы получат три дня подряд выходных – с 8 по 10 мая.
Всего в заключительный месяц весны 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.