Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Как харьковчане ломают своё имущество.
Сегодня в сквере напротив Благовещенского собора, который будет называться Митрополичим сквером, посетили вандалы.
Это обычное дело для некоторых харьковчан. В соцсетях они клянутся в любви Геннадию Кернесу, а на деле рушат то, что он построил для них же, потратив немалые деньги - опять же наши. Точную сумму не искали, но можно прикинуть.
Во всех скверах и парках лавочки разные. И цены тоже.
Например, парковая скамейка в сквере Сафарова обошлась сначала 14,5 тыс, позже стоимость снизили до 12,5 тыс. Всего закупили 55 скамеек на 689 тысяч гривен.
В сквере «Стрелка», 117 скамеек по 17450 грн. за штуку. Всего установили скамеек на 2,04 млн.гривен.
В Молодежном парке - 62 лавки, из которых 13 лавок - по 19,3 тыс, 33 лавки - по 13,8 тыс. и 16 скамеек - по 14,1 тыс. Общая стоимость 62 скамеек составит 931,2 тысячи гривен.
Цены взяли в ХАЦ», сказано в сообщении канала.