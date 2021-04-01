Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Как харьковчане ломают своё имущество.Сегодня в сквере напротив Благовещенского собора, который будет называться Митрополичим сквером, посетили вандалы.Это обычное дело для некоторых харьковчан. В соцсетях они клянутся в любви Геннадию Кернесу, а на деле рушат то, что он построил для них же, потратив немалые деньги - опять же наши. Точную сумму не искали, но можно прикинуть.Во всех скверах и парках лавочки разные. И цены тоже.Например, парковая скамейка в сквере Сафарова обошлась сначала 14,5 тыс, позже стоимость снизили до 12,5 тыс. Всего закупили 55 скамеек на 689 тысяч гривен.В сквере «Стрелка», 117 скамеек по 17450 грн. за штуку. Всего установили скамеек на 2,04 млн.гривен.В Молодежном парке - 62 лавки, из которых 13 лавок - по 19,3 тыс, 33 лавки - по 13,8 тыс. и 16 скамеек - по 14,1 тыс. Общая стоимость 62 скамеек составит 931,2 тысячи гривен.Цены взяли в ХАЦ», сказано в сообщении канала.