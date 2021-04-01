Несмотря на манипуляции городской власти, Верховная Рада все же назначила выборы харьковского городского головы на осень этого года. Только харьковчане могут решить, кому быть законно избранным мэром, считает народный депутат Украины, лидер Блока Светличной «Разом!» Юлия Светличная.

Депутаты Верховной Рады поддержали проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы. Решение поддержали 249 депутатов.«Назначить внеочередные выборы харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года», – говорится в проекте постановления.В документе отмечается, что Центральная избирательная комиссия должна определить, сколько бюджетных средств понадобится для проведения внеочередных выборов харьковского городского головы. В то же время Кабинет министров должен обеспечить финансирование внеочередных выборов за счет целевой субвенции из госбюджета.– Верховная Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября! Всем желающим «рулить и решать», затягивая выборы – пламенный привет. Решать, кому управлять городом, будут харьковчане. И только они! – прокомментировала решение народный депутат Юлия Светличная.Напомним, после смерти Геннадия Кернеса городом временно руководит секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Выборы мэра могли состояться еще этой весной, если бы не манипуляции городской власти с документами, в связи с чем вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы был отложен Верховной Радой до получения всех необходимых бумаг.На ухищрения городской власти отреагировала Юлия Светличная, заявив, что выборы городского головы Харькова в этом году все равно состоятся. А кто будет новым мэром – решать харьковчанам.– Манипуляции представителей горсовета с документами для назначения Верховной Радой досрочных выборов городского головы Харькова вызывают улыбку. Такое впечатление, что они очень «уверены» в себе. Смешные люди. Выборы будут. В этом году. Затянуть не позволим. Это точно. Кто победит – не знаю. Харьковчане решат. Но точно не смешные, – сказала народный депутат.