Чтобы не стать жертвой мошенников, которые обещают трудоустройство за рубежом, желательно придерживаться определенных правил безопасности, советуют в киберполиции.

Киберполиции разоблачила мошенническую схему, организатор которой предлагал украинцам трудоустройство за рубежом, требовал предоплату за свои услуги, после чего исчезал, сообщили в полиции. 20-летний житель Кропивницкого размещал на сайте для поиска работы объявления о возможности трудоустройства в Германии. Он требовал предоплату якобы за оформление документов. Однако получив деньги, злоумышленник не выполнял взятых на себя обязательств и блокировал клиентов.Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли вещественные доказательства. Сейчас киберполиции устанавливает круг потерпевших от противоправной деятельности фигуранта.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику.Всего с начала 2021 года в киберполицию поступило более 50 обращений граждан относительно мошеннических действий под видом трудоустройства. Чаще всего злоумышленники требовали предоплату за оформление документов, медицинских справок, приглашения из-за границы.Чтобы не стать жертвой мошенников, которые обещают трудоустройство за рубежом, правоохранители рекомендуют:– отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;– искать работу через надежные компании и организации;– ни в коем случае не сообщать посторонним лицам свои персональные данные и не передавать фото документов;– не совершать никаких взносов.Если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо сообщить об этом в киберполицию по номеру 0(800)505-170 или с помощью формы обратной связи на сайте: ticket.cyberpolice.gov.ua Также в разделе "Контакты" на сайте ведомства есть номера телефонов региональных подразделений киберполиции.Также по номеруможно узнать о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получить консультацию специалиста сервисной службы киберполиции. С этой же целью можно отправить электронное письмо по адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua.