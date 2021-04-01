В апреле 2021 года, по прогнозам ученых, ожидается две слабых магнитных бури. Кроме того, в некоторые дни ожидаются всплески геомагнитной активности, свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Так, магнитные бури категории G1 (слабые) ожидаются 10 и 16 апреля.Магнитосфера будет возбужденной 8 и 9, а также 17 апреля.Стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть неточным и еще может измениться.tesis.lebedev.ruДля справки. Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и могут иметь разную интенсивность. Магнитные бури влияют на работу систем связи, вызывают технические сбои и проблемы с самочувствием у людей.Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах и так далее.