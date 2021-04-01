Волонтеры разыскивают жителей города Мерефа 19-летнюю Анастасию Иванову и 23-летнего Дмитрия Яковенко.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", молодые люди еще 27 марта отправились в село Островерховка и с того дня о них ничего неизвестно.На связь путешественники не выходят.Анастасия была одета в короткое шерстяное пальто-пиджак в черно-белую клетку и джинсовые лосины, обута в черные ботинки. При себе у нее была сумочка болотно-зеленого цвета.Дмитрий был одет в ветровку-худи черного цвета и спортивные штаны, обут в синие кроссовки с белой подошвой. Особая примета – татуировка в виде цитаты на запястье правой руки.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии и Дмитрия, просят сообщить по телефонуили на спецлинию полиции по номеру