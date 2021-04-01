Волонтеры разыскивают жителей города Мерефа 19-летнюю Анастасию Иванову и 23-летнего Дмитрия Яковенко.Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", молодые люди еще 27 марта отправились в село Островерховка и с того дня о них ничего неизвестно.
На связь путешественники не выходят.
Анастасия была одета в короткое шерстяное пальто-пиджак в черно-белую клетку и джинсовые лосины, обута в черные ботинки. При себе у нее была сумочка болотно-зеленого цвета.
Дмитрий был одет в ветровку-худи черного цвета и спортивные штаны, обут в синие кроссовки с белой подошвой. Особая примета – татуировка в виде цитаты на запястье правой руки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии и Дмитрия, просят сообщить по телефону (068) 777-0-112 или на спецлинию полиции по номеру 102.