Иногда в том или ином договоре с финансовым учреждением потребители финуслуг могут выявить условия, нарушающие их права. Что едать в таких случаях, рассказали в Нацбанке.Перед подписанием любого договора с финучреждением потребитель финуслуг должен детально изучить этот документ, рекомендуют в Национальном банке Украины.
Однако такие предостережения не всегда срабатывают. Нередки случаи, когда договор с финучреждением уже подписан, а потом в нем выявляются условия, которые не только выглядят нелогичными, но и могут нарушать права потребителя.
В НБУ привели пример такой ситуации.
– Женщина взяла кредит пять тысяч гривен на 30 дней под процентную ставку 2% от суммы ежедневно. После окончания срока кредита она его пролонгировала, но впоследствии решила вернуть досрочно, – рассказывают в НБУ. – Но финучреждение требовало от нее проценты за весь срок кредита, ссылалась на условие договора о том, что в случае досрочного возврата займа заемщик должен уплатить проценты за весь срок займа.
В Нацбанке подчеркивают, что такие действия финкомпании недопустимы. Ведь Закон "О потребительском кредитовании" (пункт 12 статьи 16) предусматривает, что потребитель имеет право в любое время полностью или частично вернуть досрочно потребительский кредит, в том числе увеличив сумму периодических платежей. В этом случае он платит проценты только за период фактического пользования средствами (пункт 2 статьи 16).
Кроме того, поскольку в приведенном примере речь идет о микрозайме (т. е. займе сроком до одного месяца и размером до одной минимальной зарплаты), следует учитывать, что до 8 января 2021 требования Закона "О потребительском кредитовании" не распространялись на микрокредиты. В связи с этим финансовые компании вносили подобные недобросовестные условия в договоры с потребителями.
Однако и раньше такие условия имели признаки нарушения прав потребителей, ведь Гражданский кодекс (статья 536 и статья 1054) четко указывает, что начисление процентов осуществляется только при пользовании средствами, а с возвращением займа такое использование прекращается.
Итак, как же действовать, если условия договора нарушают или ограничивают права потребителя? Прежде всего нужно обратиться с письменной жалобой к руководству финучреждения. Если жалоба осталась без внимания, необходимо обращаться в Национальный банк.
Нацбанк может применить к финучреждениям меры воздействия или наложить штрафные санкции. Однако регулятор не имеет полномочий признать договор неправомерным или несправедливым и аннулировать его. Это может сделать только суд.
Чтобы предотвратить нарушение прав потребителей, НБУ планирует установить дополнительные требования к договорам небанковских финучреждений с клиентами. В частности, запретить включать в них недобросовестные условия предоставления услуг. Для банков аналогичные требования уже приняты.