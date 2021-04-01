Иногда в том или ином договоре с финансовым учреждением потребители финуслуг могут выявить условия, нарушающие их права. Что едать в таких случаях, рассказали в Нацбанке.

Перед подписанием любого договора с финучреждением потребитель финуслуг должен детально изучить этот документ, рекомендуют в Национальном банке Украины.Однако такие предостережения не всегда срабатывают. Нередки случаи, когда договор с финучреждением уже подписан, а потом в нем выявляются условия, которые не только выглядят нелогичными, но и могут нарушать права потребителя.В НБУ привели пример такой ситуации.– Женщина взяла кредит пять тысяч гривен на 30 дней под процентную ставку 2% от суммы ежедневно. После окончания срока кредита она его пролонгировала, но впоследствии решила вернуть досрочно, – рассказывают в НБУ. – Но финучреждение требовало от нее проценты за весь срок кредита, ссылалась на условие договора о том, что в случае досрочного возврата займа заемщик должен уплатить проценты за весь срок займа.В Нацбанке подчеркивают, что такие действия финкомпании недопустимы. Ведь Закон "О потребительском кредитовании" (пункт 12 статьи 16) предусматривает, что потребитель имеет право в любое время полностью или частично вернуть досрочно потребительский кредит, в том числе увеличив сумму периодических платежей. В этом случае он платит проценты только за период фактического пользования средствами (пункт 2 статьи 16).Кроме того, поскольку в приведенном примере речь идет о микрозайме (т. е. займе сроком до одного месяца и размером до одной минимальной зарплаты), следует учитывать, что до 8 января 2021 требования Закона "О потребительском кредитовании" не распространялись на микрокредиты. В связи с этим финансовые компании вносили подобные недобросовестные условия в договоры с потребителями.Однако и раньше такие условия имели признаки нарушения прав потребителей, ведь Гражданский кодекс (статья 536 и статья 1054) четко указывает, что начисление процентов осуществляется только при пользовании средствами, а с возвращением займа такое использование прекращается.Итак, как же действовать, если условия договора нарушают или ограничивают права потребителя? Прежде всего нужно обратиться с письменной жалобой к руководству финучреждения. Если жалоба осталась без внимания, необходимо обращаться в Национальный банк.Нацбанк может применить к финучреждениям меры воздействия или наложить штрафные санкции. Однако регулятор не имеет полномочий признать договор неправомерным или несправедливым и аннулировать его. Это может сделать только суд.Чтобы предотвратить нарушение прав потребителей, НБУ планирует установить дополнительные требования к договорам небанковских финучреждений с клиентами. В частности, запретить включать в них недобросовестные условия предоставления услуг. Для банков аналогичные требования уже приняты.