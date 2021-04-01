В суд направлен обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту нарушения Правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.По данным следствия, 7 ноября 2020 года на перекрестке проспекта Науки и ул. Космической водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал с превышением скорости по левой полосе, не предназначенной для движения прямо.В попутном направлении ехал автомобиль Volkswagen Jetta, водитель которого начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра. В результате водитель Volkswagen Passat выехал за пределы проезжей части и налетел наезд на островок безопасности, где в это время находились пешеходы.В результате ДТП тогда пострадали трое человек, в том числе ребенок. Впоследствии одна из пострадавших, 60-летняя женщина, умерла в больнице, не приходя в сознание.Водителя Volkswagen Passat, гражданина Египта, задержали. Выяснилось, что он неоднократно нарушал правила безопасности дорожного движения. Сейчас он находится в СИЗО с правом внесения залога в 10,5 млн гривен.Водитель Volkswagen Jetta находится под ночным домашним арестом.