Умер дедушка. В завещании отписал квартиру и имущество своему внуку. Однако он пока несовершеннолетний. Как он сможет принять наследство? Какие документы нужны? Тамара

Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, если не было подано заявление об отказе от принятия наследства, объяснили в Восточном межрегиональном управлении министерства юстиции (г. Харьков).Заявление о принятии наследства от имени вышеупомянутых лиц подают его родители, усыновители, опекун. Что же касается лиц, достигших 14 лет, то они имеют право подать заявление о принятии наследства самостоятельно, без согласия своих родителей или попечителя.Если наследниками являются малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица или лица, гражданская дееспособность которых ограничена, о выдаче свидетельства исполнителю завещания нотариус уведомляет соответствующие органы опеки и попечительства.Также юристы напомнили о праве малолетних детей на обязательную долю в наследстве.– Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя независимо от содержания завещания имеют право на обязательную долю. Это половина доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, – поясняют в Восточном управлении. – Наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые живы на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, то есть дети.Обращаясь к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство, необходимо подготовить следующий перечень документов:– свидетельство о смерти наследодателя;– документы, предоставленные для подтверждения факта открытия наследства наследодателя;– свидетельство о рождении ребенка и его паспорт (при наличии);– справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов ребенка;– документы, по которым устанавливается очередь наследования ребенка по закону (свидетельства, решения суда и т.д.), или завещание на имя ребенка;– правоустанавливающие документы на наследственное имущество;– отчет (акт) об оценке имущества, подготовленный уполномоченным субъектом оценивания кроме наследников первой и второй очереди наследования;– заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, предоставленное и подписанное родителями (либо только отцом, только матерью, если умер другой из родителей), действующими от имени и в интересах малолетнего ребенка, или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, предоставленное и подписанное несовершеннолетним, достигшим 14 лет.В случае, если ребенок является наследником после умерших отца и матери, он может получить свидетельство о праве на наследство в следующих случаях:– после наступления полного объема гражданской дееспособности (18 лет как совершеннолетнее лицо и в случаях, предусмотренных законом);– после назначения опекуна (попечителя) – соответственно опекуном или ребенком с согласия попечителя.