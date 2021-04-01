Трое злоумышленников средь бела дня похитили харьковчанина и вывезли его в лес около села Русские Тишки.

Как сообщили в полиции, пострадавшим оказался 40-летний предприниматель.Правоохранителям пострадавший рассказал, что знакомый вместе с двумя подельниками вывез его в лес, где над ним начали издеваться и угрожать.Злоумышленники отобрали у жертвы деньги – 25 тысяч долларов и 3 000 гривен - и мобильный телефон. Также нападавшие заставили мужчину написать долговую расписку на 25 тысяч долларов. После похитители уехали, бросив бизнесмена в лесу.Одного из нападавших, 34-летнего безработного знакомого бизнесмена, задержали. Других участников преступления разыскивает полиция. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.