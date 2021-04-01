Средняя номинальная зарплата в Украине в феврале 2021 года составила 12 549 гривен. За месяц она выросла на 1,7%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По сравнению с февралем 2020-го средняя зарплата выросла на 15,7%. Самый высокий показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве (18 504 грн). Самый низкий – в Кировоградской области (9 903 грн).Самую высокую зарплату получали работники в сфере информации и телекоммуникации (23 001 грн), а также финансовой и страховой деятельности – (22 319 грн). Самая низкая средняя зарплата – в сферах организации питания и временного размещения – (7 892 грн).За год больше всего номинальная зарплата выросла в Ровенской (+22,3%), Черновицкой (+21,1%) и Хмельницкой (+21,1%) областях.