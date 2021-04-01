Велосипед — отличная возможность совмещать приятное с полезным. Велопрогулки повышают настроение, а также помогают похудеть и поправить здоровье. Но выбор подходящего двухколесного друга может стать настоящей проблемой. На рынке сегодня представлен широкий ассортимент моделей, которые отличаются не только размерами и стоимостью, но также предназначением. Как не потеряться в таком разнообразии?Определитесь с местом, где будете кататься
Перед тем, как купить велосипед Харьков, стоит подумать, где именно вы собираетесь на нем кататься. Дело в том, что не каждая модель подходит для покатушек по пересеченной местности или асфальту. С разнообразными моделями можете ознакомиться на сервисе OLX.
Для города лучше всего покупать специальный городской велосипед. Здесь существует несколько разновидностей:
● круизеры — отличаются оригинальным дизайном (часто под ретро), массивной рамой, что делает их довольно тяжелыми;
● складные варианты — можно легко поместить в багажник автомобиля и даже перевозить в качестве ручной поклажи;
● комфортные — как правило, оснащаются передним амортизатором, имеют несколько скоростных передач, подходят для поездок по дорожкам в парках.
Если вы собираетесь ездить по бездорожью, лучше выбирать горный велосипед. Здесь есть всего два типа:
● хардтейлы — более легкие;
● двухподвесные — тяжелые, подходят для экстремального катания.
Для любителей дальних велопутешествий нужно покупать туристическую модель, которая является таким себе гибридом городского, дорожного и горного. А для длительных покатушек по ровному асфальту подойдет шоссейный вариант.
Материал рамы
Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание во время покупки велосипеда. Здесь все зависит от типа двухколесного транспорта и ваших финансовых возможностей. Рамы бывают:
● стальными — дешевые, прочные, отлично гасится вибрация, долго служат;
● алюминиевыми — легче стали, но при этом вибрация не гасится, не подвергаются коррозии, велосипед быстрее разгоняется;
● карбоновыми (углепластиковыми) — гашение вибрации, легкость, хорошая управляемость, но хрупкие и дорогостоящие;
● титановыми — твердые, легкие, долговечные, но очень дорогие.
Не забудьте про размер, который подбирается в соответствии с весом и ростом. Например, под рост 175-185 см подойдет 20-дюймовая рама. Но если у вас длинные ноги, вам может подойти более высокий велосипед. При весе 100 кг и больше остановите свой выбор на прочных горных или туристических моделях. Они способны выдержать высокую нагрузку.