Велосипед — отличная возможность совмещать приятное с полезным. Велопрогулки повышают настроение, а также помогают похудеть и поправить здоровье. Но выбор подходящего двухколесного друга может стать настоящей проблемой. На рынке сегодня представлен широкий ассортимент моделей, которые отличаются не только размерами и стоимостью, но также предназначением. Как не потеряться в таком разнообразии?

Определитесь с местом, где будете кататься

Материал рамы