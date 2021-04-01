Блуза − один из самых универсальных и женственных предметов одежды для работы, отдыха и торжества в любое время года.Её можно носить с юбками разного кроя и классическими брюками, удобными джинсами и стильными шортами. Неудивительно, что блузки самых разных фасонов стали неоспоримым трендом весенне-летнего сезона 2021 года.
Белые блузы
Удобная и практичная классическая белая блуза уже давно стала неотъемлемым атрибутом модного женского гардероба. Универсальный вариант отлично вписывается и в деловой стиль, и в торжественный образ. Облегающие по фигуре и оверсайз, с нагрудными карманами и пуговицами − дизайнеры создают все новые и новые модели. Самый модный тренд нынешнего сезона − фасон с воротником-стойкой и объемными рукавами. Такой вариант станет яркой деталью к любому стилю одежды.
Прозрачные блузки
Соблазнительные полу- и прозрачные модели представлены и в лаконичном варианте, и с оригинальными декоративными элементами. Один из интересных фасонов создан из белой прозрачной ткани-сетки с белой вышивкой.
Блузы с воланами
Одним из хитов сезона стали фасоны с изобилием воланов, рюш, оборок. В магазине INTERTOP предлагаются модели с приоткрытыми плечами или с оголенным одним плечиком, которые придают образу особый шарм. Не менее интересны блузки с рукавами «колокольчик» или «епископ», дополненные завязками и кисточками.
Кожаные блузки
Для экстравагантных модниц предлагаются блузы из экокожи или с кожаными вставками. Такие модели смотрятся невероятно стильно, делают фигуру более стройной, придавая нотки элегантности.
Цветочные блузы
Настоящее воплощение изящности и романтичности. Такая модель прекрасно смотрится на женщине любого возраста, освежая и делая выразительней любой образ. Дизайнеры предлагают самые разные фасоны с короткими, длинными и рукавами ¾, из натурального хлопка, воздушного шелка, струящегося шифона с бесконечным множеством цветов. Блузы с флористическими мотивами сегодня на пике популярности и останутся в тренде еще как минимум несколько сезонов.