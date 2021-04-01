В Харьковской области по состоянию на 1 апреля заняты 1080 из 1112 больничных мест, обеспеченных стационарным кислородом (97%).

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.Всего в стационарах региона находится на лечении 2969 пациентов. Суммарно в области для лечения больных СOVID-19 на сегодня выделена 4931 койка, то есть занято 60%.В реанимационных отделениях по состоянию на утро 1 апреля находятся 195 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 156.Напомним, пациентов с СOVID-19 в Харьковской области принимают 23 медицинских учреждения.