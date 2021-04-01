У 45-летнего мужчины дома обнаружили две винтовки.

Об этом сообщили в полиции.



В Красноградский районного отдел полиции поступила информация, что житель Краснограда незаконно хранит огнестрельное оружие у себя дома.



В спальне 45-летнего хозяина дома обнаружили оружие "Юнкер-3" калибра 4,5 мм и АКМ калибра 7,62 мм.



Изъятое направили на экспертное исследование.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Следователи устанавливают место приобретения и цель хранения оружия.