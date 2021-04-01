31 марта во время обысков, проведенных на складских помещениях, расположенных в пригороде Харькова, обнаружено и изъято 1500 литров спирта неизвестного происхождения и грузовой автомобиль, на котором осуществлялось его транспортировки.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.



Новобаварская окружная прокуратура Харькова осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров и использования незаконно изготовленных марок акцизного налога (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины).



Установлено, что группа лиц осуществляет незаконное изготовление спирта на территории Холодногорского района Харькова. В дальнейшем из этого спирта изготовляли фальсифицированные алкогольные напитки под марками известных брендов.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.









