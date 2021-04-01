По словам очевидцев, пробка тянется от Гидропарка и спуска Жилярди.

Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

Официальная информация уточняется.

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