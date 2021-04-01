События На мосту Героев Труда -ДТП Вечерний Харьков 20:25 450 По словам очевидцев, пробка тянется от Гидропарка и спуска Жилярди. Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. Официальная информация уточняется. Читайте также В Израиле начали закрывать коронавирусные отделения, так как нет больных Под Харьковом обнаружили подпольный цех, где изготавливали контрафактный алкоголь На спуске Жилярди сломалась маршрутка БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Израиле начали закрывать коронавирусные отделения, так как нет больных События 22:00 Лента новостей В Израиле начали закрывать коронавирусные отделения, так как нет больных 22:00 Под Харьковом обнаружили подпольный цех, где изготавливали контрафактный алкоголь 21:19 На мосту Героев Труда -ДТП 20:25 На спуске Жилярди сломалась маршрутка 20:00 Под Харьковом у местного жителя нашли огнестрельное оружие 19:30 В пятницу в Харькове ожидается небольшой теплый дождь 19:04 Где в Украине зарабатывают больше всех 18:46