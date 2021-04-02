В Харькове, 2 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 02.04.21 г.
А также:
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 16 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №2, стояк) до 20:00 02.04.21 г.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 02.04.21 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 193-б (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 02.04.21 г.