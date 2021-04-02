В Харькове, 2 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с) до 20:00 02.04.21 г.А также:Московский район:ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 16 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (п. №2, стояк) до 20:00 02.04.21 г.Новобаварский район:ул. Академика Богомольца, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 02.04.21 г.Шевченковский район:ул. Клочковская, 193-б (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 02.04.21 г.