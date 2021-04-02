Движение транспорта по ул. Броненосца "Потемкин", на участке от пр. Московского до пер. Старомосковского, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 со 2 по 12 апреля.

Об этом сообщили городские власти.



На данный момент осуществляют ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части на этом участке.



Движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.



Движение троллейбусов по ул. Броненосца "Потемкин", на участке от пр. Московского до разворотного круга "Станция метро "Защитников Украины", 2 апреля будет обеспечено в оба направления.

