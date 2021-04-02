Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 2 апреля переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Во второй половине дня небольшой дождь.



Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с.



Температура ночью 3 - 8 ° тепла, днем 13 - 18 ° тепла.



По городу: ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой дождь.



температура воздуха: ночью 4 - 6 ° тепла, днем 14 - 16 ° тепла.