В Изюме, Харьковской области волонтеры всю ночь прочесывали лес в поисках пропавшего.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", утром волонтеры, прочесывавшие территорию, вернулись по домам.



Напоминаем, Иван Удовиченко пропал 30 марта. В тот день от отправился на почту на ул. Софиевскую в Изюме. После пошел по направлению к дому на ул. Победы, но по дороге пропал. Предположительно пожилой мужчина мог заблудиться в лесу, поскольку страдает проблемами с памятью.



Найти пропавшего мужчину пока не удалось.



Поисковые бригады обнаружили только ботинок, который, по предварительным данным, может принадлежать Ивану Удовиченко.