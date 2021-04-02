В Харькове в результате пожара один человек погиб, 38-летний мужчина с травмами госпитализированы в медицинское учреждение

Об этом сообщили в полиции.



2 апреля, около 4:20 в отдел полиции поступила информация от 35-летнего жителя Харькова о том, что на территории завода, расположенного на проспекте Новобаварском, произошел взрыв с последующим возникновением пожара.



На месте происшествия полицейские установили, что на территории данного завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан. По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса. На территории цеха в момент взрыва находилось 5 работников.



В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу.



Следственным решается вопрос о внесении сведений по событие в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.