​Волонтерам спасли собаку, которая несколько дней просидела на льду Печенежского водохранилища и не могла добраться до берега.

Об этом сообщили в харьковской Службе спасения животных.



По информации спасателей, собака находилась на льду водоема с 29 марта. Спасатели попытались подплыть к собаке на лодке, но животное испугалось и убежало на середину льдины. Ее пытались подманить едой, но безуспешно. Несколько дней спасатели приезжали на водохранилище, чтобы спасти собаку, но испуганное животное не шло к людям.



"Она находилась на льду уже неделю, и каждый день был для нее риском провалиться под воду", - рассказали спасатели.



В спасательной операции участвовали шестеро человек. Спасателям помогали местные жители.



С помощью моторной лодки спасателям удалось "отрезать" льдину с собакой от основной части водохранилища. Чтобы не дать собаке возможности ускользнуть, начали сужать радиус льдины.



Собака испугалась и от безысходности прыгнула в воду. Затем, увидев, что к ней приближаются спасатели, вернулась на маленькую льдину и побежала в камыш, где ее и успешно отловили.



Собаку забрали в Харьков. Ее назвали Эммой. Она пока еще не доверяет людям и будет адаптироваться на домашней передержке. После собаке будут подыскивать хозяев.





