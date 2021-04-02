Сумма задолженности составляет порядка 18 миллионов гривен.Как сообщает Depo.Харків, с 1 апреля в Роганской объединенной территориальной громаде из-за задолженности в размере 18 миллионов гривен отключили отопление.
В частности, без тепла остались учебные, медицинские, детские и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения, жилые дома, а также потребители, помещения которых оборудованы индивидуальными отопительными приборами.
«При таких условиях продолжение отопительного сезона 2020-2021 гг. создает угрозу катастрофической разбалансировки бюджета громады и в целом может привести к экономическому коллапсу состоянию на начало следующего отопительного сезона 2021-2022 гг.», - сообщают журналисты со ссылкой на руководство ОТГ.
Стоит отметить, что согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается падение температуры до -2 градусов ночью. Температура днем также упадет до +8.